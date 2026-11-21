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Замразиха активи за над 24 млн. евро на бивш министър от кабинета на Виктор Орбан в Унгария, а колата и къщата му са конфискувани.

В края на септември бившият министър на националното развитие Миклош Шестак, който наскоро стана член на парламента, беше задържан по подозрения в корупция, а преди това му беше отнет и депутатският имунитет.

"Активите на Миклош Шестак, бившият министър на Виктор Орбан, бяха замразени в размер на 9 милиарда фунта поради подозрения в корупция. Къщата и колата му също бяха конфискувани", написа премиерът Петер Мадяр във фейсбук.

Сумата на активите се равнява на около 24 млн. евро.