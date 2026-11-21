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По-голямата част от полетите на летище Брюксел ще бъдат отменени в понеделник заради очаквана национална демонстрация в Белгия. Причината е, че част от служителите, отговарящи за управлението на въздушното движение, планират да се включат в протеста.

„За съжаление летище Брюксел очаква значителни смущения в работата си през този ден", се посочва в съобщение, публикувано на официалния сайт на аерогарата.

Очаква се протестните и стачните действия да засегнат сериозно въздушния трафик и обслужването на пътниците, пише БТА.