По-голямата част от полетите на летище Брюксел ще бъдат отменени в понеделник заради очаквана национална демонстрация в Белгия. Причината е, че част от служителите, отговарящи за управлението на въздушното движение, планират да се включат в протеста.
„За съжаление летище Брюксел очаква значителни смущения в работата си през този ден", се посочва в съобщение, публикувано на официалния сайт на аерогарата.
Очаква се протестните и стачните действия да засегнат сериозно въздушния трафик и обслужването на пътниците, пише БТА.