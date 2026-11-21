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150 000 души излязоха в цяла Франция да протестират за шеста поредна събота. Масовите протести са срещу високите разходи за живот, ниските заплати, проблемите в образованието, качеството на обществените услуги и поскъпването на жилищата.

В Париж на улицата са излезли 21 500 души по данни на полицията. Организаторите от синдикатите обаче твърдят, че демонстрантите са били 45 000.

В цялата страна участниците са около 150 000 според организаторите, докато вътрешното министерство отчита 82 500 протестиращи. За сравнение, миналата събота демонстрациите събраха 200 000 души, а на 17 октомври броят им достигна 800 000. Тогава обаче част от протестите прераснаха в грабежи и вандалски прояви.

На места се стигна до сблъсъци между демонстранти и полицията, включително в Лион. Около 70 000 полицаи и жандармеристи бяха мобилизирани за охрана на протестите. По данни на властите са задържани 144 души.

Протестната вълна във Франция е част от по-широки демонстрации в Европа. В Италия тази седмица проявите започнаха още в петък. Акции се провеждат също в Испания, Португалия, Швейцария, Нидерландия, Германия и други страни.

Днешните протести съвпадат и с осмата годишнина от появата на движението на „жълтите жилетки", което започна през 2018 г. като реакция срещу социалната политика на президента Еманюел Макрон.