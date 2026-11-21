Мексиканските специални части заловиха влиятелния наркобос Фаусто Исидро Меса Флорес, известен като „Ел Чапо Исидро"

Мащабната военна операция е била в северозападния щат Синалоа. Арестът е извършен в петък вечерта в град Гуасаве. Елитни военни екипи са обградили сграда, в която се е укривал наркобосът, но са попаднали под обстрел с огнестрелно оръжие и експлозиви преди да щурмуват и да го задържат, пише БТА.

Заедно с Меса Флорес са арестувани още двама високопоставени членове на организацията му – неговата дясна ръка, известен като „Херман" или „Серафин", и финансовият оператор на картела „Хосе Н". Тримата са транспортирани с военен самолет до столицата Мексико Сити.

44-годишният Меса Флорес е ръководител на фракция от организацията „Белтран Лейва", известна още като транснационалната престъпна организация „Меса-Флорес". Групировката му контролира ключови маршрути за трафик на фентанил, метамфетамин, кокаин и хероин към САЩ и води кървава война за територии с картела „Синалоа".

Той присъстваше в списъка на ФБР с десетимата най-издирвани бегълци, като Държавният департамент на САЩ предлагаше награда до 5 милиона долара за информация, водеща до залавянето му. Срещу него има повдигнати обвинения в САЩ от 2012 и 2019 г., като се очаква Вашингтон да поиска екстрадицията му.