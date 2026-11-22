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Най-малко трима души загинаха при пожар във фабрика за сладкарски изделия, разположена западно от индонезийската столица Джакарта, съобщи днес представител на спасителните служби, цитиран от Франс прес, съобщи БТА.

Той добави, че 36 души все още са в неизвестност, след като първоначално бе съобщено за 39 изчезнали. Четирима ранени са откарани в болници.

Пожарът избухна във фабрика, собственост на компанията за сладкарски изделия "Фонуа Агунг Мулия", намираща се на около 50 километра от Джакарта, в окръг Серанг.

Кадри от дрон показват, че фабриката е частично разрушена. Части от покрива са рухнали, а от обекта се издига дим. Други снимки, споделени от спасителните екипи, показват как влизат в сградата, където на места огънят все още тлее.

Пожарникарите са получили сигнал за пожара вчера в 16:30 ч. местно време (09:30 ч. по Гринуич). Към момента на пристигането им фабриката вече е била обхваната от пламъци, обясни представител на пожарната служба. "Затова не можахме да установим дали системата за безопасност на компанията е функционирала правилно, или не", каза той.

Близки на изчезналите са се събрали пред входа на обекта с надежда да получат новини.

През нощта губернаторът на провинция Бантен заяви, че в момента на избухването на пожара на мястото е имало около 60 души.

Причината за пожара все още се разследва.

В платформата ЛинкдИн "Фонуа Агунг Мулия" се представя като дъщерно дружество на "Унифам" - една от най-големите компании за храни и напитки в Индонезия.

Смъртоносните пожари не са рядкост страната. През декември 2025 г. пожар, вероятно предизвикан от експлозия на батерия за дрон, опустоши седеметажна сграда в Джакарта, при което загинаха най-малко 22 души. През 2023 г. 13 души загинаха в източната част на страната след експлозия в завод за преработка на никел.