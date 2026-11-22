Принц Уилям подготвя мащабна реформа на британската монархия, която може да доведе до отнемането на кралските титли на отчуждения му брат принц Хари, съпругата му Меган Маркъл и двете им деца – принц Арчи и принцеса Лилибет. Това твърди кралският коментатор Том Сайкс в предстоящата си книга Dukes of Hazard, която се очаква да излезе през февруари от издателство Penguin.

Според информацията престолонаследникът възнамерява да промени из основи правилата за използване на титлите „принц" и „принцеса", както и обръщението „Негово/Нейно кралско височество" (HRH). Идеята е те вече да не бъдат автоматична привилегия по рождение, а да се предоставят предимно на членовете на кралското семейство, които изпълняват официални задължения от името на короната, съобщава "Дейли мейл".

Планът ще влезе в сила, след като Уилям наследи британския престол. Според автора бъдещият крал вече е започнал да обсъжда с близките си съветници мащабно преструктуриране на монархията.

„Ако си работещ член на кралското семейство – участваш в официални събития, пътуваш из страната, изпълняваш дипломатически и държавни ангажименти и имаш обществена роля, тогава ще имаш титла принц или принцеса и ще използваш обръщението HRH. Ще получаваш и издръжка, заплата и жилище", цитира Сайкс близък до принца източник.

По думите му онези, които не изпълняват официални задължения, няма да имат право на кралски привилегии, безплатно или субсидирано жилище и специално отношение. Те обаче ще могат да водят напълно самостоятелен живот и да печелят пари по собствено усмотрение.

Най-сериозният ефект от планираната реформа би бил за семейство Съсекс. Според твърденията в книгата Уилям възнамерява да премахне титлите „принц" и „принцеса" на Хари, Меган, Арчи и Лилибет, както и правото им да използват кралското обръщение HRH.

Подобна стъпка би могла допълнително да задълбочи разрива между двамата братя, чиито отношения са обтегнати от години.

В момента децата на Хари имат право на кралски титли съгласно правилата, въведени от крал Джордж V през 1917 г. След възкачването на Чарлз III на престола през септември 2022 г. Арчи и Лилибет получиха право да бъдат наричани съответно принц и принцеса.

По време на споразумението за оттеглянето на Хари и Меган от активните кралски задължения през 2020 г. покойната кралица Елизабет II реши те да запазят формалното си право на обръщението HRH, но да не го използват, тъй като вече не са работещи членове на монархията.

За разлика от доброволното споразумение със Съсекс, миналата година крал Чарлз предприе официални действия за отнемане на титлата принц и обръщението HRH на брат си Андрю заради връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Реформата няма да засегне само Хари и семейството му. Според Том Сайкс принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън искат да дадат на собствените си деца – принцеса Шарлот и принц Луи – възможност сами да решат дали да останат част от институцията, когато пораснат.

Те ще могат да се откажат от кралските си титли и обръщението HRH, ако предпочетат да изградят независима професионална кариера извън монархията.

Изключение ще бъде принц Джордж, чиято бъдеща роля като наследник на престола е предопределена.

Според източник, цитиран в книгата, Уилям и Кейт са впечатлени от примера на Питър и Зара Филипс – децата на принцеса Ан, които нямат кралски титли и водят самостоятелен живот.

Самата принцеса Ан също е защитавала решението си да не търси титли за децата си. В интервю за списание Vanity Fair през 2020 г. тя заявява, че това вероятно е направило живота им по-лесен, тъй като титлите имат и своите недостатъци.

Подобен подход възприемат и принц Едуард и съпругата му Софи, чиито деца лейди Луиз и Джеймс, виконт Севърн, не използват обръщението HRH.