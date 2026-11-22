Френският президент Еманюел Макрон обмисля през януари да свика съвместно заседание на двете парламентарни камари, за да бъде вписано във френската конституция „златно бюджетно правило“, съобщава вестник „Трибюн диманш“, информира БТА.

Според изданието Еманюел Макрон обмисля да се опре на проект за конституционна реформа от 2011 г., който така и не беше приет. Проектът предвиждаше дефиниране на многогодишни планове за постепенно възстановяване на баланса на публичните финанси. Бюджетите на държавата и на системата за социално осигуряване трябваше да бъдат съобразени с тези планове.

На фона на влошаването на състоянието на публичните финанси и на нарастващия държавен дълг въпросът за въвеждането на „златно бюджетно правило“ присъства в предизборните програми на няколко кандидати за президентските избори през април и май догодина.

Информацията беше приветствана от крайната десница, чиято лидерка Марин Льо Пен води в социологическите проучвания за президентските избори. В началото на ноември тя също призова за подобна реформа.

„Това златно правило трябва да забранява представянето на бюджет, който увеличава държавния дълг. Ако начинът, по който златното правило ще бъде приложено, съответства на нашите предложения, ще подкрепим тази мярка за разумно управление, за да предпазим страната си от фалита, който я заплашва след десет години управление на Макрон“, заяви председателят на крайнодясната партия „Национален сбор“ Жордан Бардела, смятан за вероятен кандидат за премиерския пост в случай че Марин Льо Пен стане президент.

Френското правителство се стреми да ограничи бюджетния дефицит до 5% от брутния вътрешен продукт през следващата година спрямо 5,4% през настоящата. Засега обаче парламентът не успява да постигне съгласие по бюджета за 2027 г.