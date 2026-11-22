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Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново нарече руския президент Владимир Путин „свой приятел“ въпреки острите критики от страна на американски законодатели, съобщи БТА.

Тръмп публикува в социалната си мрежа Трут соушъл снимка, на която той и руския президент се ръкуват, придружена от надписа „Моят приятел“. Публикацията последва срещата на върха в Шънджън, на която Тръмп се ръкува сърдечно с Путин и го нарече свой приятел. Това предизвика критики от страна на демократите и на някои републиканци.

Лидерът на демократите в Сената на Конгреса Чък Шумър обвини Путин, че е отвлякъл десетки хиляди деца, убил е десетки хиляди цивилни и незаконно е задържал американски граждани. „Доналд Тръмп го смята за приятел“, написа Шумър в социалната мрежа Екс.

Републиканският сенатор от Флорида Рик Скот определи Путин като „главорез“.

Преди срещата на върха републиканският сенатор от Индиана Джим Банкс също предупреди, че Китай и Русия „не са наши приятели“, като призова за твърда политика спрямо двете държави.

На пресконференция в Белия дом в петък Тръмп отново изтъкна добрите си отношения с Путин въпреки продължаващата близо пет години война на Русия срещу Украйна. „Отношенията ми с Путин за фантастични“, заяви той.

Американският президент обаче избегна въпроса дали Путин е и приятел на САЩ. „Не мога да говоря от името на Америка“, отговори Тръмп.