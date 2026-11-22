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Разследващите са получили подробни показания за предполагаемо признание на основния заподозрян по случая с изчезването на Мадлин Маккан. Според свидетел той му разказал, че е отвел и причинил смъртта на малко русокосо момиче, съобщава британският вестник „Дейли мейл".

49-годишният Кристиан Брюкнер никога не е бил официално обвиняван за изчезването на тригодишната Мадлин Маккан, която изчезна през 2007 г. от апартамент в португалския курорт Прая да Луш, в областта Алгарве. Той отрича да е замесен в случая.

Показанията са предоставени на германската Федерална криминална служба (BKA) през октомври 2024 г. от Лауренциу Кодин. Той твърди, че Брюкнер му е разказал за случилото се през 2019 г., докато двамата били в затвор близо до Хановер.

По думите на Кодин заподозреният описал как проникнал в хотел в района на Прая да Луш с намерението да открадне пари и ценности. Там открил спящо дете, отвел го със себе си и потеглил с кемпера си.

Свидетелят твърди, че Брюкнер му разказал как по-късно изпаднал в паника, след като забелязал полицейски светлини и убил детето.

Седем месеца след разпита на Кодин германските разследващи и португалската полиция получили разрешение да претърсят терени в района на Лагуш.

Тридневната операция се провела на близо шест километра от курортния комплекс „Оушън Клуб", където семейството на Мадлин било отседнало, и в близост до място, обитавано от Брюкнер.

При претърсването обаче не били открити съществени доказателства.

Според показанията Брюкнер отвел детето със себе си. По-късно забелязал полицейски светлини и изпаднал в паника, тъй като се опасявал, че органите на реда го издирват заради случилото се с момичето.

„Първоначално мислех, че просто се хвали с измислена история. Сега обаче смятам, че може да е истина", споделя Кодин.

Той твърди, че едва през 2020 г., когато Брюкнер бил обявен за основен заподозрян по случая „Мадлин Маккан", започнал да подозира, че детето от разказа може да е именно изчезналото британско момиче.

По това време Брюкнер вече излежавал присъда в Германия във връзка с престъпление, извършено в Алгарве през 2005 г.

Кодин е предоставил на германската Федерална криминална служба (BKA) подробен разказ за предполагаемите обстоятелства около смъртта на детето. Част от информацията не се оповестява публично.

Свидетелят бил разпитан след съдебен процес в Брауншвайг през 2024 г., по време на който Брюкнер бил обвинен по други случаи, свързани с престъпления в Алгарве. Съдът го оправдал по всички повдигнати обвинения в това дело.

През септември Брюкнер заявил пред британското издание, че в нощта на изчезването на Мадлин се намирал на около 137 метра от курортния комплекс „Оушън Клуб".

Германската полиция продължава да поддържа версията, че той е бил в района по това време. Данните от мобилния му телефон показват присъствието му в близост до курорта.