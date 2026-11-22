Почти половината от германците (49%) искат да бъде намалена или прекратена помощта за Украйна, показва проучване, публикувано от социологическата агенция „ЮГав“ по поръчка на германския неделен вестник „Велт ам Зонтаг“.

Това се твърди в информация на БТА, която пък се позовава на преглед на печата от страна на ДПА.

Германия предоставя на Украйна милиарди евро под формата на помощ, но общественото мнение по въпроса е разделено, показва проучването. Около 39% от анкетираните подкрепят запазването на помощта на сегашното ѝ равнище или нейното увеличаване. Един на всеки четирима германци смята, че помощта трябва да бъде прекратена, докато 24% са на мнение, че тя трябва да бъде намалена. Около 30% искат тя да остане без промяна, а 9% подкрепят увеличаването ѝ, съобщава „ЮГав“. Помощта включва финансова подкрепа, оръжия и хуманитарна помощ.

Подкрепата за Украйна е най-силна сред избирателите на партията на Зелените. Половината от анкетираните, заявили, че са гласували за Зелените на последните избори, искат помощта да остане на сегашното си равнище, а 32% подкрепят увеличаването ѝ, показва проучването.

Сред избирателите на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ мнозинството (62%) смята, че помощта трябва да бъде прекратена, докато 27% подкрепят нейното намаляване.

Избирателите на консервативния блок Християндемократически съюз, на Германската социалдемократическа партия и на партия „Левите“ заемат междинни позиции между тези две групи. Резултатите показват също, че подкрепата за помощта е особено силна сред най-младите анкетирани – на възраст между 18 и 29 години, както и сред хората на 70 и повече години.

Почти половината от анкетираните смятат, че германският канцлер Фридрих Мерц трябва „възможно най-скоро“ да разговаря с руския президент Владимир Путин, дори ако преди това Русия не направи никакви отстъпки във войната в Украйна, показва проучването на „ЮГав“.

Проучването е представително за населението на Германия на възраст 18 и повече години. Социологическият институт е анкетирал онлайн 2329 пълнолетни граждани, съобщава „ЮГав“.