Маскирани имиграционни служители задържаха двама души на препълнен с пътници гейт на летището в Сиатъл, предаде БТА, позовавайки се на информация от Асошиейтед прес.

Арестът е станал на ръкава, по който пътниците са отивали към самолета. Сцената е била „шокираща“ за пасажерите и служителите на авиокомпанията, изпълнявала полета от Сиатъл до Лос Анджелис, забавил се заради акцията на имиграционните агенти.

Видеозапис от инцидента показва как служителите отвеждат със сила най-малко един човек на международното летище „Сиатъл-Такома“. На кадрите се чува жена, която крещи, че отвеждат дъщеря ѝ и че тя има разрешително за работа в САЩ.

В изявление Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ съобщи, че нейни служители са провели целенасочена операция за задържането на Рикардо Ларондо Мендоса, имигрант от Мексико, който „е останал в страната след изтичането на визата му в нарушение на американските закони“.

По време на акцията пътничка „заляла с горещо кафе служителите“, се посочва в изявлението на службата. Според нея жената, идентифицирана като София Ернандес Мехия, е мексиканска гражданка, за която се установило, че пребивава незаконно в САЩ, след като е просрочила визата си. Срещу нея може да бъдат повдигнати обвинения за нападение над федерален служител.

Данните за полетите в интернет показаха, че самолетът на авиокомпания “Аляска еърлайнс“ е бил забавен заради инцидента. От превозвача заявиха, че служителите на имиграционната служба не са предупредили предварително за операцията, проведена в един от най-натоварените периоди за пътувания преди празника Деня на благодарността.

„Изразяваме загриженост във връзка с предприетите тази сутрин действия на правоохранителните органи по време на качването на пътниците на борда на полет 1306. Осъзнаваме колко шокиращ е бил този инцидент за засегнатите служители и пътници“, заявиха от авиокомпанията. Оттам допълниха, че компанията е ангажирана към всеки пътник да се проявява уважение.

Служителите, извършили арестите, са били облечени с якета без отличителни знаци и панталони в цвят каки. На видеозаписа се вижда как те се борят с човек, повален на земята, докато пътници с куфари на колелца наблюдават случващото се.

От лятото насам Службата за имиграционен и митнически контрол засили арестите на летищата, като особено внимание се отделя на хора, останали в САЩ след изтичането на визите им.

В изявление летищната администрация на Сиатъл посочи, че арестът е бил травмиращ не само за засегнатото семейство, но и за останалите пътници. Оттам допълниха, че местните власти ще „потърсят контакт с федералните служители, за да получат повече информация за случилото се“.

Губернаторът на щата Вашингтон, демократът Боб Фъргюсън, определи методите на имиграционните агенти като „дълбоко неамерикански“ и призова Службата да бъде закрита.

„Видеозаписът е ужасяващ и смразяващ“, заяви Фъргюсън. „Нуждаем се от система за прилагане на имиграционното законодателство и охрана на границите, която да бъде ефективна, етична и хуманна. Службата за имиграционен и митнически контрол не е такава. Тази служба не подлежи на реформиране“, добави той.

Фъргюсън заяви също, че проверява как агентите на Службата са получили достъп до ръкава за качване на самолета. Той смята, че те са нарушили закон на щата, който самият той е подписал през март и който ограничава използването на маски и други средства за скриване на лицето.

Ейприл Симс, председател на Съвета на профсъюзите на щата Вашингтон към Американската федерация на труда и Конгреса на индустриалните организации), който представлява над 600 000 работници, заяви, че на борда на самолета е имало членове на профсъюзите. По думите ѝ операцията е нарушила пътуванията в един от най-натоварените периоди на годината, само дни след като полетите в цялата страна бяха временно преустановени заради проблем с комуникационна система.

„Служителите на летищата и без това работят в условия на изключително напрежение, а пътниците вече са притеснени. Вместо да възстановят спокойствието и доверието, федералните агенти внесоха още повече страх и хаос“, заяви тя.