Международен форум за изследване в чужбина на идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата епоха беше открит на 21 ноември в Пекин. Ли Шулей, член на Политбюро и началник на Отдела за публичност на ЦК на ККП взе участие в церемонията по откриването и изнесе реч.

Участниците във форума посочиха, че идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата епоха се формират и развиват в процеса на търсене на научно обосновани отговори на въпросите, свързани с Китай, света, народа и съвремието, както и на усилията за съвместно развитие на Китай и останалия свят.

Те отбелязаха, че Си Дзинпин е предложил концепцията за изграждане на общност на споделена съдба на човечеството, която предлага китайски подход към общите предизвикателства на съвремието пред всички държави и е получила широко международно признание.

Участниците заявиха необходимостта от разширяване на изследванията и популяризирането в чужбина на идеите на Си Дзинпин, както и от съвместни усилия за насърчаване на глобалното развитие и усъвършенстване на системата за глобално управление.