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Китай призова Съединените щати да отменят предложените ограничения върху прекия достъп на китайски телекомуникационни оператори до телефонни номера в САЩ, като заяви, че тази стъпка нарушава принципите на лоялна конкуренция и е дискриминационна, предаде БТА, позовавайки се на агенция Синхуа.

Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) е злоупотребила с регулаторните си правомощия и е разширила прекомерно обхвата на понятието "национална сигурност", отправяйки произволни обвинения срещу китайски телекомуникационни компании без фактическа основа и злонамерено подкопава дейността им в САЩ, заяви говорител на китайското Министерство на търговията.

Говорителят добави, че напоследък американският регулатор продължава да настоява за "разделяне" и прекъсване на веригите за доставки между Китай и САЩ в сферите на телекомуникациите, комуникациите, тестването и сертифицирането.

Подобни действия противоречат на важния консенсус, постигнат от двамата държавни глави - Си Дзинпин и Доналд Тръмп, и подкопават стабилността на китайско-американските икономически и търговски отношения, заяви той.

Китай призова САЩ незабавно да отменят тези мерки и да се върнат към правилния подход за решаване на проблемите чрез консултации, каза още говорителят, като подчерта, че Китай ще предприеме необходимите стъпки, за да защити твърдо собствените си интереси.

Преди дни Федералната комисия по комуникациите на САЩ взе решение да ограничи достъпа до американски телефонни номера на "злонамерени субекти", смятани за отговорни за "незаконни кампании с автоматизирани телефонни обаждания", отбелязва Франс прес.

Сред засегнатите субекти са големите телекомуникационни групи "Чайна Юником", "Чайна Телеком" и "Чайна Мобайл". Според федералната комисия "разрастването на субектите, извършващи автоматизирани обаждания", както в рамките на САЩ, така и в чужбина, създава "нови предизвикателства" пред защитата на националните мрежи.

Американският регулатор вече включи в "черния си списък" телекомуникационно оборудване, произведено от технологичния гигант Huawei и няколко други китайски компании, позовавайки се на съображения за националната сигурност.

Критиката на Пекин към Вашингтон идва само дни след срещата между китайския президент Си Дзинпин и американския му колега Доналд Тръмп в Шънджън, на която китайският лидер приветства "стабилните и подобрени" отношения между двете страни.