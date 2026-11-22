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Няколко журналисти и политици съобщиха през последните дни, че хакери, за които се твърди, че са свързани с руската Федерална служба за безопасност, са се опитали да ги атакуват. Това съобщи интернет платформата "Агентство".

Разследващият журналист Христо Грозев е един от първите, които съобщават за атаката. Той каза, че наскоро е получил фишинг съобщение в Signal от немски журналист, с когото не е разговарял от няколко години. Грозев отбеляза, че съобщението, написано на английски език, съдържа няколко израза, типични за руски език.

Подателят е изпратил на Грозев линк към разговор в Google Meet. Журналистът го е отворил в изолирана виртуална среда и е открил, че той води до фалшива страница за вход в Telegram, предназначена да открадне идентификационни данни.

"Агентство" публикува списък с тези, които също са се сблъсквали с подобни атаки:

- Немският журналист Бастиан Обермайер, един от авторите на разследването „Панама пейпърс", е получил същото съобщение като Грозев;

- Трима разследващи журналисти от Le Monde са поканени на видеоконференция за войната на Русия с Украйна;

- Членът на френското Национално събрание Ерик Боторел получава фишинг линк към Telegram от познат в Signal (акаунтът му е хакнат).

Според Le Monde хакерската кампания е започнала поне в средата на октомври и е широко разпространена. Тя е насочена към представители на гражданското общество във Франция и журналисти в Европа.

Според изданието хакерите са успели да хакнат акаунта на ръководителя на компания за киберсигурност (името му не се разкрива). Смята се, че някои цели са специално избрани, докато други са взети от адресните книги на жертвите.

Източници на Le Monde от европейските агенции за сигурност заявиха, че хакерската група, стояща зад атаките, е известна в индустрията за киберсигурност като UNC5792, Frontier Blizzard или Sentry Bear.

Според американските власти хакерите са били ръководени от специална работна група в рамките на подразделение на Граничната служба на ФСБ.

Главният анализатор на киберзаплахите на Google Джон Хълткуист, отбеляза, че тази група е насочена предимно към „хора, свързани с руските дела в областта на журналистиката, политиката и отбраната". Хакерите използват приложения за съобщения като Signal в своите атаки.