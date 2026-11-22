Русия понася непосилни загуби на бойното поле в Украйна, като броят на загиналите руски военнослужещи надвишава значително броя на новобранците. Това заяви посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц, според когото настоящият мащаб на военните действия не може да бъде поддържан дългосрочно.

В интервю за подкаста „Шоуто на Брайън Килмийд" Уолц посочи, че Русия набира между 20 000 и 25 000 нови военнослужещи месечно, докато загубите ѝ достигат между 30 000 и 35 000 души за същия период, съобщава "Фокс нюз".

„Това е значително повече, отколкото Русия е губила по време на войната в Афганистан, и се доближава до загубите ѝ през Втората световна война – около 1000 души дневно. Това е неустойчиво", заяви американският дипломат.

По думите му руският президент Владимир Путин е изтощен от продължителния конфликт, а войната не може да бъде спечелена с военни средства. Уолц повтори позицията на американския президент Доналд Тръмп, че разрешаването на конфликта трябва да стане чрез преговори.

Изявлението идва след посещението на Тръмп в китайския град Шънджън, където той се срещна с Путин, а впоследствие двамата участваха заедно с китайския президент Си Дзинпин в първата тристранна среща на лидерите на САЩ, Русия и Китай.

На срещата беше приета съвместна декларация с ангажимент за диалог по ограничаването на ядрените рискове, поддържането на стабилни енергийни доставки и реформата на ООН. Не бяха обявени обаче конкретни пробиви по отношение на войната в Украйна и конфликта с Иран.

На пресконференция в Белия дом Тръмп коментира перспективите за прекратяване на войната. Той заяви, че Путин би искал конфликтът да приключи, но преговорите са изключително трудни.

„Имате двама души, които не знаят как да сложат край на войната. Опитваме се да им помогнем", каза американският президент, визирайки Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

Тръмп допълни, че двамата лидери изпитват силна неприязън един към друг и според него това допълнително затруднява постигането на споразумение.

От своя страна Майк Уолц подчерта, че продължителните бойни действия са изтощили и двете страни и способността им да поддържат сегашния интензитет на войната е ограничена.

„Това е ужасяваща война и президентът остава решен да намери формула за споразумение, което да я прекрати. Нито една от страните не може да поддържа подобна война на изтощение. Тя не може да бъде спечелена с военни средства. Трябва да приключи по дипломатически път", заяви американският посланик.