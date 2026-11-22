Над 92% от децата на възраст между 6 и 17 години в Турция използват интернет, а повече от 60 процента от подрастващите на възраст 11–17 години прибягват до генеративен изкуствен интелект. Същевременно близо половината от децата четат по-малко книги заради времето, което прекарват пред екраните. Това показват резултатите от проучване на Турския статистически институт (Тюркстат), цитирано от Анадолската агенция, съобщава БТА.

Според изследването 92,7% от децата на възраст 6–17 години използват интернет, 69,8 на сто – социални мрежи, а 68,1% играят дигитални игри.

Общо 48,3% от анкетираните посочват, че заради времето пред екраните четат по-малко книги, а 42,2% че отделят по-малко време за учене. Една трета от децата прекарват по-малко време със семействата си, а 26,8 процента се срещат и играят по-рядко с приятели на живо.

Проучването установява още, че 63% от децата на възраст 11–17 години използват инструменти с генеративен изкуствен интелект. Основната причина е образователна – 88,1 на сто казват, че използват технологията за учене. Сред децата, които не използват генеративен изкуствен интелект, 68,9% заявяват, че не знаят за съществуването му.

Данните показват също, че 10,2% от децата са били обект на кибертормоз, 4,6% признават, че са участвали в подобно поведение, а 23,6 на сто са ставали негови свидетели.

В 73,3% от случаите на кибертормоз сред децата на възраст 11–17 години извършителят е бил познат в реалния живот приятел или връстник. Най-често тормозът се осъществява чрез приложения за съобщения (56,5%) и е под формата на обидни или нараняващи съобщения (80,3%).

Изследването отчита още, че 68,1% от турските деца играят дигитални игри, като делът е значително по-висок сред момчетата (77,4%), отколкото сред момичетата (58,2%).

Турция въведе от 1 ноември забрана за използване на социални мрежи от деца под 15-годишна възраст. Правилата предвиждат проверка на възрастта при създаване на нови профили, а за вече съществуващите проверката трябва да бъде извършена от платформите до 31 март 2027 г.