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20th Century Studios разработва продължение на поредицата „Сам вкъщи", като актьорът Маколи Кълкин ще повтори ролята си на Кевин Маккалистър, съобщиха източници пред Deadline и Variety.

Проектът все още е в ранен етап на разработка. Сет Роугън и Евън Голдбърг пишат сценария по идеята на Кълкин.

По-рано беше съобщено, че актьорът е представил идеята за нов филм от поредицата на Дейвид Грийнбаум, ръководител на Disney Motion Pictures и ръководител на 20th Century Studios.

Според Кълкин той може да играе по-възрастен Кевин, който самият е станал баща, но е загубил връзка със сина си. Сюжетът на филма може да се върти около тяхното съперничество.

Disney, която е собственик на 20th Century Studios, отказа коментар по информацията за нов филм от поредицата.

„Сам вкъщи" е един от най-популярните коледни филми. Премиерата на филма е през 1990 г. Историята проследява осемгодишния Кевин Маккалистър, който случайно е изоставен в Чикаго, когато семейството му отива в Париж за коледната ваканция. Момчето първоначално се наслаждава на уединението, след което се изправя срещу крадци, които нахлуват в дома му.

Две години след първия филм излиза „Сам вкъщи 2", като Маколи Кълкин отново играе Кевин. Последваха още четири части от поредицата, но с различен актьорски състав.