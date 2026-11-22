Пожарът на борда на руския товарен кораб, поразен вчера от дронове в Балтийско море, продължи и през нощта, въпреки усилията за потушаването му, предадоха Ройтерс и БТА, позовавайки се на финландската бреговата охрана. Финландските военни заявиха, че вчерашният удар по "Спарта II" най-вероятно е нанесен от Украйна и че плавателният съд по-късно е отнесен от течението до териториалните води на Финландия.

През тази година Украйна изпращаше на няколко пъти вълни от военни дронове към руската Ленинградска област. Някои от тях навлязоха във въздушното пространство на съседни балтийски държави, което породи опасения, че войната може да се пренесе на територията на НАТО.

"Не може да се изключи рискът от нови атаки във Финския залив", заяви днес пред обществената медия „Ести Рахвусрингхаалинг“ командващият военноморските сили на Естония Иво Вярк.

Миналата седмица финландските военни съобщиха, че са засекли удар по руски военен кораб в същия район по време на украински атаки с дронове.

"Спарта II" е товарен кораб, плаващ под руски флаг, и е собственост на руската компания "Оборонлогистика". Той е отплавал от Санкт Петербург в петък. Според Министерството на финансите на САЩ, плавателният съд е обект на американски санкции.

"Оборонлогистика" предоставя логистични услуги за Министерството на отбраната на Русия, се посочва на уебсайта на компанията.