Нидерландците са намалили разходите си в барове и ресторанти през лятото, според Института за хранителни услуги в Нидерландия, съобщи БТА.

Още през второто тримесечие на годината те са започнали да се хранят и пият навън по-рядко, но общите разходи все още са нараствали - между юли и септември обаче сумата за излизания навън също е намаляла.

Изследователският институт посочва необичайно горещото лято като възможно обяснение. Прекалено горещото време през изминалото лято в Нидерландия е отблъсквало хората от излизане. В жегите се пият повече безалкохолни напитки, често се ядат по-леки ястия и като цяло това намалява разходите.

Инфлацията също кара нидерландците да бъдат по-предпазливи в разходите в заведенията за хранене и развлечения. Мнозина смятат, че храненето и пиенето навън са твърде скъпи. Вечерните хранения в ресторанти отбелязват особено рязко съкращаване на разходите вероятно по тази причина.

Институтът вече беше идентифицирал цената като основна пречка в проучването си за второто тримесечие, като 65,5% или две трети от потребителите заявяват, че храненето навън е твърде скъпо – увеличение с 1,7% спрямо предходната година.

Удовлетвореността от съотношението цена-качество, предлагано от заведенията за хранене и развлечения, е спаднала от 38,5 на сто на 34,1 на сто. Институтът посочва, че потребителите все по-често разглеждат посещенията в ресторанти като нещо, което трябва да се планира и за което трябва да се спестява, а не като ежедневие.

Потребителските разходи за заведения за хранене и развлечения спадат въпреки икономическия растеж на Нидерландия. Нидерландската икономика отбеляза ръст от приблизително 2,1 на сто, докато потребителското доверие се подобри леко, но остана ниско.