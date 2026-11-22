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От понеделник, 23 ноември 2026 г., участък от стария национален път Солун–Кавала (ЕО 2) ще бъде затворен за всички превозни средства в двете посоки. Ограничението ще продължи 90 дни, съобщава Пътната полиция в Солун.

Затварят се близо 2,7 км между пътния възел Ставрос (км 76+510) и кръстовището с общинския път към Врасна (км 79+175). Причината е изграждането на отводнителни съоръжения при Ставрос за предотвратяване на наводнения и натрупване на вода върху пътното платно.

Обходни маршрути

В посока Кавала движението ще се отклонява при Рендина към пътния възел Мегали Волви. Оттам автомобилите ще продължават по магистрала „Егнатия" (А2) до Неа Врасна, където ще се връщат на стария път. Достъпът до Ставрос откъм Солун ще остане отворен.

В посока Солун автомобилите ще се включват в А2 при Неа Врасна и ще напускат магистралата при Мегали Волви. Оттам през Рендина ще се връщат на стария път. Достъпът до Врасна откъм Кавала ще остане отворен.

В двете посоки ще могат да се използват и местни пътища. Пътна полиция призовава шофьорите да спазват временната сигнализация.