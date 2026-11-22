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Най-малко 14 души може би все са още блокирани под отломките на жилищна сграда, поразена тази сутрин в района на Киев, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, съобщи БТА.

"Част от пететажен жилищен блок се срути след руска атака с дронове. Благодаря на спешните служби, че действаха бързо. Девет души са вече евакуирани и пожарът е овладян", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

Местните власти съобщиха, че двама души, включително млад мъж, са ранени.

Кадри от службите за спешна помощ показаха как спасители претърсват голяма купчина отломки и помагат на жители да слязат от повредената сграда с помощта на стълби и кран.

Междувременно руските власти съобщиха, че петима души са пострадали при украински атаки с дронове срещу руския Краснодарски край през нощ.

Според властите в Краснодарския край четирима от пострадалите са ранени в селището Афипски, където се намира петролна рафинерия, многократно атакувана от Украйна през последните месеци.