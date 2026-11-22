Китайските фондови борси ще намалят от 30 ноември минималното изискване за обезпечение при покупки на ценни книжа с привлечени средства от 100 на 80%. Мярката цели да увеличи ликвидността и да подкрепи стабилността на фондовия пазар на фона на отслабващата активност при търговията с привлечени средства, съобщават Ройтерс и „Блумбърг“, цитирани от БТА.

Промяната е одобрена от Китайската комисия за регулиране на ценните книжа и ще бъде въведена от фондовите борси в Шанхай, Шънджън и Пекин, предаде още „Блумбърг“, позовавайки се на уведомления на борсовите оператори.

През януари борсите повишиха минималното изискване за обезпечение от 80 на 100% в опит да ограничат рисковете, свързани с използването на заемни средства за инвестиции.

Отделно Шънджънската фондова борса предложи правила за въвеждане на механизъм за поддържане на ликвидността на акциите, търгувани на пазара „Чинекст“ (ChiNext). Целта е пазарът да стане по-стабилен и устойчив, допълва Ройтерс.

Борсата в Шънджън обяви също, че ще премахне таксите за търговските единици за 2026 г. и ще удължи действието на редица други освобождавания от такси до 2028 г., за да намали разходите на участниците на пазара.