"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турските сили за сигурност са предприели тази сутрин две операции в общините Кепез, окръг Анталия, и Коня във връзка с разследване за корупция, съобщиха Анадолската агенция и телевизионният канал НТВ

При акциите в двете общини са задържани общо 20 души.

Сред задържаните в община Кепез са бившият кмет Е. Й., общински съветник, ръководители на общински отдели, бизнесмени, адвокат и бивши полицейски служители. Ръководителите са от отделите по градоустройство, обществени поръчки, финансови и социални дейности и връзки с обществеността. Настоящият кмет Месут Коджагьоз не е сред задържаните.

Разследването, водено от прокуратурата в Анталия, е за подкупи, манипулиране на обществени поръчки и измами при изпълнението на договори.

При обиските на адресите на заподозрените са иззети множество електронни носители на информация. Разследването продължава въз основа на експертни доклади и свидетелски показания.

Кметът на община Кепез Месут Коджагьоз е от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) на Кемал Кълъчдароглу, който бе възстановен на председателския пост със съдебно решение.

След завръщането на Кълъчдароглу начело на партията тя се разцепи. Недоволните основаха „Нова партия“ начело с Йозгюр Йозел, която се превърна в основната опозиционна политическа сила в турския парламент (Меджлиса).

Не се съобщават подробности за разследването в община Коня.