Бившият британски премиер Тереза Мей призова настоящия министър-председател Анди Бърнам да не отваря отново дебата за Брекзит и евентуалното връщане на Великобритания в Европейския съюз. В интервю за Би Би Си тя заяви, че е „изумена" от възможността правителството да обмисля подобна стъпка.

Повод за коментара ѝ стана изказване на Бърнам по време на срещата на върха между Великобритания и ЕС в Брюксел тази седмица. Тогава премиерът заяви, че иска да започне неформални обсъждания на възможностите за бъдещите отношения между Лондон и европейския блок.

„Брекзит е приключил. Просто приемете това и продължете напред", заяви Мей .

Според бившия премиер предложението за ново обсъждане на европейското членство може да бъде възприето като пренебрегване на решението на британските граждани от референдума през 2016 г.

Мей обвини Бърнам, че сякаш се опитва да внуши на избирателите, че са допуснали грешка с гласуването си и трябва да получат нов шанс да дадат „правилния отговор".

Тя припомни трудностите около преговорите за напускането на ЕС, които ръководеше като министър-председател между 2016 и 2019 г.

По думите ѝ процесът е изисквал огромни усилия от цялото правителство, включително от премиера, министрите и държавната администрация.

„Това не е работа само на министър-председателя или на министрите. Необходими са безброй часове преговори, за да постигнеш условията, които искаш", посочи Мей.

Тя допълни, че Великобритания трябва да се съсредоточи върху настоящите си икономически и обществени предизвикателства, вместо отново да поставя под въпрос решението за напускане на ЕС.

Тереза Мей беше министър-председател на Великобритания от 2016 до 2019 г. Преди това тя подкрепяше оставането на страната в Европейския съюз, но след референдума пое управлението на процеса по Брекзит.

Договореното от нея споразумение за напускане беше отхвърлено от британския парламент няколко пъти. В крайна сметка тя подаде оставка през 2019 г., а поста ѝ беше поет от Борис Джонсън.

През 2023 г. Мей заяви пред Би Би Си, че Великобритания е щяла да бъде в по-добра позиция, ако депутатите бяха подкрепили нейния план за напускане на ЕС. Той предвиждаше възможност за втори референдум, временно участие в митнически съюз, както и гаранции за трудовите права и опазването на околната среда.

Междувременно друг бивш британски премиер – Тони Блеър, също коментира бъдещето на отношенията между Лондон и Брюксел. В интервю за The Sunday Times той заяви, че Великобритания би трябвало да обмисли повторно присъединяване към ЕС само ако съюзът претърпи реформи и осигури повече възможности за технологични иновации.

Блеър, който беше сред най-изявените противници на Брекзит, определи напускането на ЕС като сериозна грешка. Той обаче подчерта, че днешният дебат е различен от този през 2016 г., особено заради предизвикателствата пред Европа в областта на технологиите.

Коментарите на двамата бивши премиери идват след постигнатото в петък споразумение между Великобритания и ЕС в Брюксел. То обхваща търговията с британски хранителни продукти, системите за търговия с емисии и нова схема за младежка мобилност.

Бърнам обяви още, че през следващите месеци двете страни ще проведат неформални обсъждания за дългосрочните си отношения преди следващата среща на върха ЕС – Великобритания.

Сред възможните варианти, които британският премиер е споменавал досега, са повторно присъединяване към митническия съюз, участие в единния европейски пазар или провеждане на нов референдум за членство в ЕС.

Бърнам обаче изключи съществени промени в отношенията с Брюксел преди следващите парламентарни избори. Той заяви, че ще спази предизборното обещание на Лейбъристката партия от 2024 г. Великобритания да не се връща в единния пазар, митническия съюз или режима на свободно движение.