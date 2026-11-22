Игор Додик, синът на бившия президент на босненската съставна част Република Сръбска Милорад Додик, получи мандат за съставяне на правителство в Република Сръбска, съобщи босненската редакция на регионалната телевизия Ен 1, информира БТА.

Президентът на Република Сръбска Саво Минич проведе консултации днес с парламентарно представените партии и връчи мандат на Игор Додик, който е генерален секретар на партията на баща си Съюз на независимите социалдемократи (СНСД).

„На консултациите разговаряхме за важни за Република Сръбска въпроси и за това тя да покаже на какво е способна. Казахме, че след изборите имаме още по-голямо задължение да покажем стабилността на Република Сръбска и бързо да съставим правителство. Това ще бъде правителство, което ще продължи работата от предишните години, особено от последната година“, каза Минич.

Минич говори за големите инфраструктурни проекти и за всичко, което е било направено, за да се подобри жизненият стандарт на гражданите.

Той подчерта, че коалицията на СНСД е постигнала широко съгласие за това кой да бъде кандидатът за министър-председател — „човек, който може да осъвремени правителството на Република Сръбска и да отговори на всички предизвикателства, пред които то е изправено“.

„Това, което със сигурност мога да кажа оттук и което ще поискам от бъдещия министър-председател, е правителството на Република Сръбска да покаже още повече енергия, готовност и да използва в по-голяма степен съвременни технологии и нововъведения. Изборният резултат ни задължава да покажем, че всичко, за което говорихме в предизборната кампания, не са били само думи, а нещо, което ще бъде осъществено“, каза Минич.

Той каза, че са постигнали съгласие и за общи действия по въпросите на равнище Босна и Херцеговина.

След като президентът на Република Сръбска предложи кандидат за министър-председател, срокът, определен от конституцията за избор на ново правителство в Народното събрание, е 40 дни от деня на предложението.

Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.