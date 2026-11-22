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През последното денонощие Саудитска Арабия е прехванала три ракети, изстреляни от хутите към столицата Рияд.

Часове по-късно е била обезвредена и още една балистична ракета, насочена към западната част на кралството, където се намират ключови енергийни и петролни обекти.

Ударите са част от продължаващата от месеци ескалация между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски хути. Освен в столицата Рияд, временно предупреждение за опасност имаше и за района на Мека.

Ударите идват на фона на официалното посещение в страната на българският премиер Румен Радев.

В Рияд българският премиер беше посрещнат от д-р Маджид бин Абдула Ал-Касаби, министър на търговията на Кралство Саудитска Арабия и член на Съвета по икономически въпроси и развитие.

Очаква се днес той да има среща с министър-председателя и престолонаследник принц Мохамед бин Салман.

Двустранни срещи ще имат и членовете на водената от Румен Радев делегация, в която участват и министърът на икономиката Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров, съобщава бТВ.