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Училищата в украинския пристанищен град Одеса преминават към дистанционно обучение от 23 до 27 ноември включително. Причината са тежки поражения по енергийната инфраструктура след руски удари.

Прекъсванията на електрозахранването са засегнали и отоплението и водоснабдяването, пише БТА.

Родителите са призовани да зареждат електронните устройства на децата си, за да могат да участват в онлайн занятията.

Украинската енергийна компания „Укренерго" определи ситуацията в Одеса и околностите като изключително трудна. По нейни данни мащабът на разрушенията по ключова инфраструктура прави невъзможно осигуряването на необходимите количества електроенергия.

Атаките са част от засилената руска кампания срещу украинската енергийна инфраструктура с наближаването на зимата. Според ръководителя на частния енергиен оператор ДТЕК интензивността на ударите е достигнала най-високото си ниво от началото на руската инвазия през 2022 г.