На 22 ноември руският военен кораб „Меркурий" се е запалил след експлозия в Бенгази, Либия. Корабът вероятно е напълно унищожен.

Корветата е ескортирала конвой от кораби, използвани за транспортиране на оръжия за износ, според Naval News.

Руският военен кораб, който се взриви в либийското пристанище, е предварително идентифициран като корвета „Меркурий" от клас „Стерегущий" проект 20380. Корабът е бил в пристанището на Бенгази няколко дни преди експлозията.

След експлозията корабът е избухнал в пламъци, но в момента не е известно дали е потънал на кея или просто е изгорял.

Корабът е номинално част от руския Черноморски флот, но в момента действа от бази на Северния флот в Арктика; той е ескортирал конвой от кораби. Тези кораби са свързани с руското правителство и са подобни на „Спарта II", който беше атакуван на 21 ноември в Балтийско море. Те се използват за транспортиране на оръжия за износ.

„Меркурий" е малък многоцелеви военен кораб, предназначен за патрулиране и ескорт. Това е корвета от същия клас като „Бойкий", която беше сериозно повредена от дронове в сухия док „Велешински" в Кронщат, Санкт Петербург, на 3 юни 2026 г. Атаката доведе до мощна експлозия и масивен пожар, който сериозно повреди надстройката на кораба.

OBOZ.UA съобщи по-рано, че финландци и естонци са помогнали на руснаците да спасят „Спарта II", кораб, атакуван от дронове, докато е превозвал оръжия за агресора. Мащабната операция по спасяването на руския товарен кораб „Спарта II" се проведе във Финския залив край бреговете на финландския град Ловиса. Целият екипаж на „Спарта II" беше успешно евакуиран.