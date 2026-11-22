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Анкара ще продължи да привлича международното внимание към хуманитарната криза в Газа въпреки останалите конфликти в региона. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан.

По думите му активната фаза на военните действия е ограничена, но целенасочените убийства продължават, а доставките на храна остават недостатъчни. Наводненията допълнително влошават положението на разселените палестинци, написа БТА.

Фидан съобщи, че по нареждане на президента Реджеп Ердоган турски институции са организирали изпращането на контейнери с хуманитарна помощ, но Израел е блокирал доставките им и е ограничил вноса на строителни материали.

Според ООН наводненията са засегнали над 200 000 палестинци, а Световната здравна организация предупреждава, че 950 000 разселени души живеят в райони, застрашени от наводнения.