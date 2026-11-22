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Украинският президент Володимир Зеленски отново разкритикува забавянето на западните доставки на ракети за противовъздушна отбрана, предаде ДПА.

По думите му през седмицата Русия е атакувала 20 украински области с около 2700 дрона, 1460 авиационни бомби и 165 ракети. Зеленски определи забавянето на доставките на средства за ПВО като неразбираемо на фона на интензивните руски удари, посочи БТА.

Той подчерта необходимостта САЩ да одобрят предаването на ракети за системите „Пейтриът", които партньорите на Украйна вече са платили по програмата PURL. Инициативата позволява на съюзниците да финансират закупуването на американско военно оборудване, основно системи за противодействие на балистични ракети.