"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

21-годишен бил начело на "Лос Тренес" с баща си и двама чичовци, снимали момента на кражбите и позирали с пачки

Дръзки обирджии се качвали на движещи се влакове, принуждавали ги да спрат и отмъквали товара, а после позирали с пачки. Макар сюжета да напомня за нещо в стил “Дивия запад”, бандитите се организирали през инстаграм. Става дума за групата “Лос Тренес”, която беше обвинена, че е ограбила поне 36 товарни влака в Южна Калифорния и задигнала стоки за над 22,5 млн. долара.

За неин водач властите сочат 21-годишния Нейтън Даниъл Ейнджъл от Източен Лос Анджелис, съобщи “Гардиън”. Сред 14-те обвиняеми са и баща му - 38-годишният Даниъл, както и чичовците му Родолфо и Хосе Луис, и двамата на 23. Именно най-младият в семейната група се разпореждал със задачите.

От февруари 2024 до август 2026 г.

били разбити над 70 контейнера с обувки “Найк”,

“Хока” и “Крокс”, инструменти “Милуоки” и електроника на JBL. Товарите пристигали през пристанищата на Ел Ей и Лонг Бийч, откъдето потегляли към магазини и разпределителни центрове в страната.

Групата набелязвала композиции със скъп товар и предварително избирала къде да ги спре. Участниците се качвали на влаковете и срязвали въздушни маркучи, като така задействали аварийните спирачки. Съучастници с камиони и бусове откарвали откраднатото в жилища, ползвани като складове. Понякога Ейнджъл пращал снимки на стоката на прекупвачи още докато обирът бил в ход.

Los Trenes - “Влаковете” на испански, било името на общия им чат в инстаграм. Мъжете сами снимали разбиването на контейнерите и позирали с пари. Един дори обърнал камерата към лицето си, без да носи маска, и показал знака за победа. Споделяли и AI снимка с Los Trenes - мъже изхвърлят обувки от влак към автомобили, докато над тях кръжат полицейски хеликоптери.

Сред откраднатото имало модели, които не били пуснати на пазара. През август т.г. групата прибрала маратонки Air Jordan 9 Space Jam за близо 300 хил. долара. При друг удар през април м.г. изчезнали 1170 инструмента и 17 хил. части на “Милуоки”.

Двама обвиняеми - Фреди Маркина и Карлос Луис Фернандо Мартинес, снабдявали фирма за препродажба на маратонки и улична мода в Ел Ей. Между май и октомври 2025 г. тя

платила около 1 млн. долара за крадени стоки

Обозначена само като “Фирма 1”, компанията не била оторизиран търговец на “Найк”, но препродавала с печалба обувките, които често били в оригиналните кашони.

На 14 юли 2025 г. Маркина предложил 600 чифта Nike Air Force 1 по 60 долара, като посочил цена на дребно от 125 долара. Представителят на фирмата отговорил, че ще купи всички, и поискал да ги докарат възможно най-бързо.

Обирите продължили въпреки тревогите на участниците за проследяващи устройства в кашоните.

Обвиненията срещу групата бяха съобщени за първи път преди дни след 14-месечно разследване. “Мащабът на кражбите е зашеметяващ”, заяви федералният прокурор Бил Есейли.

Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите могат да получат до 5 г. затвор за престъпния сговор и до 10 г. за всяко обвинение в кражба. Най-тежките обвинения за посегателства срещу жп транспорт предвиждат и доживотен затвор.

“Разследванията винаги са по-лесни, когато сами си публикуват нещата в социалните мрежи”, коментира зам.-началникът на полицията в Ел Ей Алън Хамилтън.

