Вписването на българите в конституцията на Северна Македония е вътрешен въпрос на страната и Албания няма да се намесва в него. Това заяви албанският премиер Еди Рама по време на разговор с македонския си колега Християн Мицкоски, предаде местната медия „Вечер".

Рама отбеляза, че Северна Македония има основания да се съмнява дали след конституционните промени няма да последва ново вето, но подчерта, че включването на българите в основния закон е условие за напредък по пътя към ЕС, посочи БТА.

„Нито аз, нито Албания някога ще спрем пътя на (Северна) Македония към ЕС", заяви той и допълни, че не би си позволил да казва на правителството или гражданите на страната какво да предприемат.

От своя страна Мицкоски подчерта, че въпросът е вътрешен за Северна Македония. Той изрази увереност, че двете държави един ден ще станат членки на Европейския съюз.

Изявленията бяха направени по време на посещението на Рама в Северна Македония за въвеждането на системата „One Stop Shop" на граничния пункт „Кяфасан" между двете държави.

Новата система предвижда преминаването на границата да става с едно спиране, една проверка и едно регистриране. Според двамата премиери тя ще ускори граничния контрол, ще улесни туризма и ще засили сътрудничеството между съседните държави.

Мицкоски заяви, че очаква системата да бъде въведена и на останалите гранични пунктове между Северна Македония и Албания.