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Въздушният трафик до и от Белгия почти ще бъде преустановен в понеделник заради национална еднодневна стачка, предаде ДПА.

Белгийската организация за управление на въздушното движение „Скайс" (Skeyes) предупреди, че няма да може да осигури нормалното обслужване на полетите между 7:00 и 21:00 ч. местно време заради участието на служителите в протестите. Ще бъдат обслужвани единствено спешни и други критично важни полети, посочи БТА.

Пътниците са призовани да проверят статуса на полетите си с авиокомпаниите.

Стачката е насочена срещу правителствените мерки за бюджетни икономии и реформи. Протестиращите смятат, че политиката на кабинета натоварва прекомерно работещите, пенсионерите и най-уязвимите групи.

В Брюксел е планирана мащабна демонстрация, като се очакват сериозни нарушения и в обществения транспорт, работата на училищата, държавните учреждения и сметосъбирането.

Авиокомпании и летища предупредиха за значителни последици за пътниците и сериозни финансови загуби за засегнатите сектори.