Лидерката на френската крайнодясна партия „Национален сбор" Марин Льо Пен заяви, че е отказала поканата на украинския президент Володимир Зеленски да посети Киев. Причината е решението ѝ да не предприема чуждестранни пътувания по време на кампанията за президентските избори във Франция през 2027 г., предаде Франс прес.

„През 2017 г. бях на множество посещения в чужбина и това ме убеди, че при сегашната кампания за президентските избори през 2027 г. не бива да правя същото. Няма да предприема нито едно пътуване. Това вече е решено", заяви Льо Пен пред френските медии „Франс 2" и „Франс Ентер".

Отказът идва на фона на напрежението между нея и Зеленски заради позицията ѝ относно финансовата подкрепа за Украйна. През октомври миналата година Льо Пен заяви, че ако спечели изборите през май 2027 г., ще прекрати френската финансова помощ за Киев.

В отговор Зеленски я покани в Украйна с надеждата, че посещението ще промени позицията ѝ. Льо Пен изрази готовност за среща, но предложи тя да се проведе в Брюксел, където според нея трябва да се обсъди финансирането на Украйна като общоевропейски въпрос, посочи БТА.

На 16 ноември тя се срещна с украинския посланик в Париж и повтори, че състоянието на френските публични финанси няма да позволява страната да продължи да оказва финансова помощ на Украйна през следващите месеци, ако тя стане президент.