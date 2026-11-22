Лидерката на френската крайнодясна партия „Национален сбор" Марин Льо Пен заяви, че е отказала поканата на украинския президент Володимир Зеленски да посети Киев. Причината е решението ѝ да не предприема чуждестранни пътувания по време на кампанията за президентските избори във Франция през 2027 г., предаде Франс прес.
„През 2017 г. бях на множество посещения в чужбина и това ме убеди, че при сегашната кампания за президентските избори през 2027 г. не бива да правя същото. Няма да предприема нито едно пътуване. Това вече е решено", заяви Льо Пен пред френските медии „Франс 2" и „Франс Ентер".
Отказът идва на фона на напрежението между нея и Зеленски заради позицията ѝ относно финансовата подкрепа за Украйна. През октомври миналата година Льо Пен заяви, че ако спечели изборите през май 2027 г., ще прекрати френската финансова помощ за Киев.
В отговор Зеленски я покани в Украйна с надеждата, че посещението ще промени позицията ѝ. Льо Пен изрази готовност за среща, но предложи тя да се проведе в Брюксел, където според нея трябва да се обсъди финансирането на Украйна като общоевропейски въпрос, посочи БТА.
На 16 ноември тя се срещна с украинския посланик в Париж и повтори, че състоянието на френските публични финанси няма да позволява страната да продължи да оказва финансова помощ на Украйна през следващите месеци, ако тя стане президент.