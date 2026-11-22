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Атака с дронове засегна жилищни квартали и сграда на ООН в градската агломерация на Хартум, столицата на Судан, съобщиха очевидци и представители на организацията, цитирани от Франс прес.

Ударите са били извършени рано сутринта между 02:00 и 04:30 ч. местно време. По данни на ООН при атаката са нанесени щети на сграда, в която са се намирали нейни служители. Организацията осъди излагането на опасност на своя персонал, посочи БТА.

Представител на суданската армия обвини Етиопия, че е позволила дроновете да бъдат изстреляни от нейна територия. Суданското правителство твърди, че Адис Абеба подкрепя паравоенните „Сили за бърза подкрепа" (СБП), но Етиопия отрича обвиненията.

„Атаката с дронове, която беше предприета днес призори, представлява продължение на агресията на Етиопия срещу територията на Судан", заяви военният представител.

Судан е обхванат от война между правителствената армия и СБП от април 2023 г. Конфликтът е отнел живота на над 200 000 души и според ООН е предизвикал най-тежката хуманитарна криза в света.

Двете воюващи страни все по-често използват дронове с голям обсег, което увеличава опасността за цивилното население.