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Трите обекта, паднали в петък в югоизточна Полша, са крилати ракети Х-101, произведени през четвъртото тримесечие на 2026 г. в завод в Дубна, Московска област. Това показва предварителният анализ на откритите фрагменти, съобщи прокуратурата в Люблин. Експертизите продължават, посочи БТА.

При падането на обектите, поне едно от които е последвано от експлозия и пожар, няма загинали или ранени. Първоначално полските власти смятаха, че става дума за две ракети и един реактивен дрон.

Премиерът Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш определиха инцидента като възможна руска „провокация", тъй като той съвпадна с военни учения в Полша на западната „Коалиция на желаещите".