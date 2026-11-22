Директорът на националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън заяви, че руският президент Владимир Путин „не е приятел на Америка, когато става въпрос за Украйна".

В интервю за Ей Би Си нюз той уточни, че определението „приятел" може да е разбираемо в контекста на разговорите между лидерите на САЩ, Русия и Китай, трите най-големи ядрени сили, посочи БТА.

Коментарът му идва след изказвания на Доналд Тръмп, който защити по-топлия си тон към Путин с аргумента, че е по-добре руският лидер да бъде приятел, отколкото враг. Думите на американския президент предизвикаха критики сред европейските съюзници на Киев. Полският премиер Доналд Туск заяви, че Путин „не е наш приятел и никога няма да бъде".

Клейтън предупреди и за възможни нови технологични сривове и прекъсвания на услуги в САЩ заради обновяването на остарели системи. По думите му процесът е необходим за подобряване на производителността и киберсигурността, но неизбежно ще бъде съпътстван от грешки и прекъсвания.

Той отхвърли предположенията, че последните технически проблеми в американски институции, банки и компании са резултат от координирани или подкрепяни от държави кибератаки. Клейтън отказа да коментира конкретни съобщения за атаки срещу ФБР и Министерството на земеделието.