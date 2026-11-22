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Русия възнамерява да участва в 20-ото издание на Биеналето на архитектурата във Венеция догодина, заяви руският посланик в Италия Алексей Парамонов, цитиран от „Кориере дел Венето".

Руското външно министерство проучва възможностите за използване на националния павилион, като решенията ще бъдат съобщени на организаторите в установените срокове, посочи БТА.

Въпросът предизвиква напрежение, след като Русия участва за първи път от началото на войната в Украйна в тазгодишното Биенале на изкуствата. Това доведе до протести от Киев и европейски институции, а Европейската комисия оряза субсидиите за фондацията организатор заради допускането на руското участие.

Десет европейски държави, по инициатива на Полша, вече са изпратили писмо срещу евентуалното участие на Москва догодина. Те предупреждават, че присъствието на Русия на международни културни събития може да нормализира военната ѝ агресия срещу Украйна, и настояват за мерки за изключването ѝ до постигането на справедлив и траен мир.

Междувременно Украйна също настоява за собствен самостоятелен павилион във Венеция. Украинската министърка на културата Тетяна Бережна обсъжда възможностите с италиански представители, като се разглежда вариант страната да получи за няколко години сграда в историческия център на града.