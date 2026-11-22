Полуофициална новина за строежа на нова руска база в Антарктида в съседство на българската на остров Ливингстън внесе смут в Българския антарктически институт.

Информацията бе тиражирани и през каналите на Руският културно информационен център, което предизвика още повече недоумение.

Проф. Христо Пимпирев каза за „По света и у нас", че това вероятно е фалшива новина, тъй като Антарктическия договор не е разрешавал подобна дейност.

"Това според мен е фейк новина. Може да има нова база, която няма да е регламентирана, така че тя няма да бъде база на руската федерация. За да се направи нова база трябва да мине едни много строги изисквания, които антарктическия договор и най-вече комитета за опазване на околната среда."

Строежът на новата база е обявен от Фьодор Конюхов, известен в страната си като пътешественик и екзотичен отшелник, но и активен в социалните мрежи. Той беше засечен при научна експедиция до нос Елефант, където се е самонастанил и оградил палатката си с дървена ограда. Но престоят му там не е регламентиран от никого.

„Аз бях на последното консултативно съвещание по антарктическия договор където Русия въобще не е изявила такова желание и намерение да строи нова база. Така че това е, това ще бъде някаква частна инициатива, която въобще не се толерира от антарктическото общество и просто ще бъде разрушена."

Според информацията Русия планира да изгради първа полярна база в най-новата си история. Станцията трябва да носи името "Смоленск" и ще бъде предназначена за дългосрочни научни изследвания, този сезон, трябва да бъде доставен жилищен модул и да се инсталира измервателна система „Океан".