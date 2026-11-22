Руски спасителен кораб започна да изтегля на буксир товарния кораб „Спарта II", ударен от дронове в Балтийско море, след два дни борба с пожара на борда. В гасенето са участвали общо седем плавателни съда - два руски, два естонски и три финландски, съобщи финландската брегова охрана.

Според финландските въоръжени сили атаката вероятно е извършена от Украйна. След удара корабът, пътуващ към руския ексклав Калининград, е навлязъл във финландски води. Шестнайсетте членове на екипажа са евакуирани на друг руски кораб, като един от тях е леко ранен, посоче БТА.

Финландската брегова охрана съобщи, че корабът е достатъчно стабилен за буксиране, въпреки че някои контейнери на борда все още са топли. Отговорността за спасителната операция ще премине към Русия, след като плавателният съд напусне финландските води.

Инцидентът е рядък пример за сътрудничество между Русия, Финландия и Естония, въпреки напрегнатите отношения между Москва и двете натовски държави, които подкрепят Украйна.