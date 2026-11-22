Британец преплува част от Ормузкия проток, за да насочи вниманието към екологичните последици от войната и да призове за мир.

Луис Пю, посланик на ООН за океаните, преплува 9,3 мили (15 км) през протока, който е ключов маршрут за превоз на петрол от Близкия изток. Той става свидетел на горящи кораби и прелитащи изтребители по време на тридневното си плуване, докато конфликтът с Иран продължава.

Според фондацията „Луис Пю" (Lewis Pugh Foundation), той е станал свидетел на няколко атаки срещу търговски плавателни съдове, експлозии в далечината и прелитащи над него изтребители, пише "Гардиън".

През първия ден, на около 2,5 мили от мястото, където е плувал той, петролен танкер е бил ударен от снаряд. На втория ден той видял пламъци, издигащи се над нос, който го отделял от горящ танкер за втечнен нефтен газ – „Тара Газ" (Tara Gas), а по-късно преминал близо до кораба, докато той все още е горял.

„Първата ми мисъл беше за моряците на борда", споделя Пю. „Пламъците бяха огромни. Тези кораби превозват силно запалими газове и атака срещу някой от тях може да има катастрофални последици – не само за екипажа, но и за морската среда в района." Кораби горят край британеца. Снимка: Инстаграм

56-годишният плувец предприе първото си плуване в зона на конфликт, за да призове към прекратяване на сраженията, повторно отваряне на пролива и предприемане на мерки за справяне с екологичните щети, причинени от конфликта.

Смята се, че Пю е първият човек, опитал се да преплува дълга дистанция в пролива, откакто през март започна конфликтът. Той измина маршрут, започващ от остров Мусандам, преминавайки покрай внушителните планини и заливи на оманския полуостров Мусандам, както и покрай впечатляващите мангрови гори на Иран, за да достигне нос Ормуз в най-северната точка на полуострова.

Той сподели: „Войната причинява огромни човешки страдания. Губят се човешки животи, семейства се разделят, а домове, болници и училища могат да бъдат разрушени за броени минути. Има обаче и друга жертва, на която се обръща твърде малко внимание – самата природа. А щетите могат да останат дълго след като сраженията са приключили."

Малкият експедиционен екип включваше лодка за поддръжка и каяк, които придружаваха Пю по време на плуването.

Пю отбеляза, че екологичните щети, причинени от конфликти, често остават на заден план в сравнение с човешките жертви. Според данни на ООН, от началото на сраженията са атакувани най-малко 175 плавателни съда, като около 30 от тези нападения са довели до сериозно замърсяване.

Ормузкият пролив е един от най-важните морски търговски пътища в света, а също така е дом на разнообразни диви животни, сред които дюгони, морски костенурки и китови акули.

Пю, който е роден в Плимут, посочи, че петролните разливи и други форми на замърсяване могат да имат дългосрочни последици за морските екосистеми, включително за кораловите рифове, подводните ливади от морска трева и мангровите гори.

"Току-що завърших тридневно плуване през Ормузкия проток, за да насоча вниманието към опустошителните екологични последици от войната - разказва активистът. - Само 30 минути след като започнах плуването, на няколко километра от мен беше атакуван петролен танкер. Експлозиите разтърсиха морето около мен. През следващите дни станах свидетел на още нападения срещу търговски плавателни съдове и видях кораби, обхванати от пламъци.

Войната причинява огромни човешки страдания. Губят се човешки животи, семейства се разделят, а домове биват разрушени. Но има и още една жертва, на която се обръща твърде малко внимание – самата природа.

Ормузкият проток е едно от най-красивите места, които някога съм посещавал. Високи планини се издигат над впечатляващи фиорди. Там има коралови рифове и мангрови гори, а водите са дом на делфини, морски костенурки и дюгони. Това е едно от големите природни чудеса на света.

И все пак, това необикновено място сега се оказва в центъра на война. Петролни танкери, газовози и други търговски кораби са подложени на атаки. Екологичните последици ще се усещат десетилетия наред.

Посланието ми е просто: Спрете сраженията. Отворете протока. Почистете замърсяването.