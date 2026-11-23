Великобритания проектира последния си пилотиран боен самолет преди да премине основно към дронове. Следващото поколение изтребител на въоръжение във Великобритания ще бъде последният пилотиран боен самолет на Кралските военновъздушни сили, заявил командирът им маршал сър Харв Смит, пишат вестник "Телеграф" и БТА.

Глобалната програма (Global Combat Air Programme) за изграждането на шесто поколение боен самолет изисква екипаж, но бъдещите проекти ще са за дронове. В нея участват Великобритания, Италия и Япония. Смит заяви, че британските въздушни и космически сили ще комбинират своите изтребители „Тайфун“ и F-35 с автономни системи, които ще адаптират въоръжените сили с нови технологии. Ток „категорично вярва, че безпилотните летателни апарати, използващи изкуствен интелект, ще преобразят военната авиация толкова радикално, колкото и преходът от витлови към реактивни двигатели“.

Кралските ВВС вече прибягват до безпилотни оръжия в операциите си.

Според маршал Смит, ако изкуственият интелект се използва по правилен начин, той ще е способен да се справя с „най-опасните задачи на мястото на хората“. Подчертава обаче, че това няма да замени отговорността за военните решения. Командващият Кралските ВВС припомни доктрината от Втората световна война „Стомана, а не плът“, с която новите технологии се приемат охотно, за да се спести „кървава и скъпа окопна война“.

„Предвид днешната промяна в естеството на войната, бих подкрепил това, че съвременната парадигма трябва да бъде „Автономия, а не плът“. ИИ никога не се уморява. ИИ не губи съзнание при прекомерно ускорение. ИИ не се изтощава ментално в края на десетчасова мисия“, заключи маршалът от авиацията.