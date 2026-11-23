Боеве са прекъснали борбата с епидемията от ебола в Конго. Това съобщи генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус. Причината са ожесточени сражения в близост до болница в провинция Итури, които принудили здравните работници и доставчиците на хуманитарна помощ да се укриват в родилното отделение за повече от 24 часа, пишат Ройтерс и БТА.

Сблъсъците са се водили в близост до района, където беше открито първото огнище на епидемията от ебола. Това поставя пациентите, техните семейства и медицинските работници на сериозен риск.

Гебрейесус пише, че от края на октомври атаките в източната част на ДР Конго са се увеличили, което сериозно затруднява мерките за борба със смъртоносното заболяване. СЗО работи с хуманитарни партньори, за да осигури безопасно изтегляне на служителите, останали блокирани в лечебното заведение, и призовава за защита на болничния персонал, пациентите и здравните заведения.

Потвърдените случаи на ебола в Конго са вече над 11 хиляди. Това е втората по мащаб и смъртни случаи епидемия от ебола в историята след тази в Западна Африка през 2014-2016 г., при която се заразиха над 28 600 души, а над 11 хиляди починаха. Епидемията беше оповестена в средата на май. Дължи се на редкия щам "Бундибуджо", за който няма одобрени лечения или ваксини.