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Най-големият коледен базар във Великобритания беше обвинен в прекомерно високи цени, след като посетители установиха, че трябва да платят цели 31 паунда за бира и традиционна немска наденица, съобщава "Дейли мейл".

Франкфуртският коледен базар в Бирмингам отвори врати на 5 ноември с големи очаквания. Той е рекламиран като най-големия автентичен немски коледен пазар извън Германия и Австрия, но вместо празнично настроение цените предизвикаха недоволство сред посетителите.

Мнозина се пошегуваха, че „Скрудж е поел ценообразуването", след като разбраха, че две пинти немска пшенична бира Hofbräu струват 14 паунда. Това е увеличение с 1,50 паунда спрямо миналата година.

Към сметката обаче трябва да се добавят още 7 паунда депозит за чашата, което означава, че клиентите плащат общо 21 паунда при покупката.

Ако решат да комбинират бирата с прочутата половинметрова немска наденица Bratwurst, ще трябва да се разделят с още 9,50 паунда. Допълнителната порция лук струва 1 паунд.

Така една бира и една наденица могат да струват над 30 паунда.

Сред останалите цени, които предизвикаха възмущение, са 22 паунда за кутия с 20 шоколадови бонбона с маршмелоу и 7,50 паунда за горещ шоколад с добавка от ликьора Jägermeister.

Мат Хънт, на 45 години, и съпругата му Джема, на 43, от Солихъл, Западен Мидландс, разказват, че посещават базара всяка година, но вече смятат цените за прекалено високи.

„Не можем да дойдем тук с децата. Имаме три деца и всяко ще поиска по една наденица. Това ще излезе твърде скъпо. Почти 30 паунда за три наденици е обир", коментира Джема.

Тя допълва, че една голяма бира и кенче Fanta са им стрували общо 24 паунда.

Цените на алкохола също са се увеличили значително. Двупинтовата бира Hofbräu вече струва 14 паунда при 12,50 паунда през 2025 г. Пинта Weissbier е поскъпнала от 6,50 на 8 паунда.

Единичните пинти Hofbräu и бира с лимонада също са с 1 паунд по-скъпи и вече струват по 8 паунда.

„Знам, че всичко поскъпва, но това вече е абсурдно. Все едно Скрудж е назначен да определя цените", възмущава се друг посетител.

Недоволството не е само заради цените. Посетителите са разочаровани и от новите ограничения, според които всеки клиент може да купи само по една напитка при едно посещение на бара. Мярката е въведена с цел да се ограничи прекомерната консумация на алкохол, но според посетителите създава допълнителни опашки и неудобства.

Част от редовните гости дори обмислят да пропуснат тазгодишното издание на базара заради новите правила.

Британските пенсионери Алън и Фиона Евънс от квартал Нортфийлд в Бирмингам пък решили изобщо да не купуват храна от коледния пазар, след като видели цените. Вместо това предпочели да отидат до популярната верига Greggs.

„Разгледахме базара, но някои от цените са направо абсурдни. Разбирам, че трябва да печелят, но това е твърде много за нещо толкова обикновено. Отидохме в Greggs и си купихме пай с кайма за един паунд", разказва 72-годишният Алън.

Коледният базар в Бирмингам продължава да привлича хиляди посетители, но тази година празничната атмосфера е засенчена от все по-сериозните критики към цените и ограниченията за клиентите.