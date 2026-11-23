Най-малко 12 души са убити при нови руски удари в района на Киев. От тях девет са загинали при частичното срутване на жилищна сграда, пишат Франс прес и БТА.

Днес в Брюксел ще бъде проведена среща на НАТО, посветена на конфликта в Украйна и последиците от него в Европа. Русия засили ударите си срещу украинската столица през последните шест месеца и мнозина се опасяват, че идващата зима ще бъде най-тежката от началото на войната.

През нощта срещу неделя руски удари срещу село Димер, на около 45 километра от Киев, поразиха пететажна жилищна сграда, като вследствие на атаката загинаха най-малко девет души. Кадри на АФП показваха спасителите, които претърсваха купчината димящи отломки след частичното срутване на сградата. Броят на жертвите продължаваше да нараства, достигайки девет загинали в ранните часове днес. Данните са на ръководителя на киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко, който уточни в "Телеграм", че операциите по намирането на още евентуални жертви продължават.

Спасителите са успели да извадят живи изпод развалините дете и 79-годишна жена.

Други двама загинаха, а осем са ранени в Бучански район, където руски удар порази супермаркет. По-късно един мъж загина при атака срещу жилищна сграда в района на Била Церква, югозападно от Киев. Четирима други жители на сградата са ранени.

"Светът трябва да спре да си затваря очите. Осъдете този тероризъм, дръжте Русия отговорна и действайте веднага, за да сложите край на избиването на невинни украинци", заяви омбудсмана Дмитро Лубинец в "Екс".