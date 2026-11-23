Пхенян е готов да укрепи приятелството и сътрудничеството си с всички държави, които зачитат суверенитета на Корейската нероднодемократична република (КНДР). Това е заявил лидерът ѝ Ким Чен Ун, пишат Ройтерс и БТА.

Ким прие акредитивните писма на новоназначените посланици от редица държави, след което направи изявление, в което заяви, че обстановката в областта на сигурността в Източна Азия налага на Северна Корея да гарантира собствените си способности за сигурност и да отстоява правото си да защитава интересите си.