Владимир Путин лично се е съгласил, че след войната Украйна може да получи гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО. Това съобщи колумнистът на Washington Post Дейвид Игнашъс, позовавайки се на източник, близък до преговорите.

Путин обаче настоява войските на НАТО да не бъдат разполагани на украинска територия. Русия също се стреми към отмяна на санкциите.

От Путин е поискано да изтегли войските от границата след прекратяване на огъня. Ако обаче руската армия започне да струпва сили за ново нахлуване, санкциите ще бъдат възстановени. Ако руската армия започне офанзива, войските на НАТО ще влязат в Украйна.

Според Игнашъс американските преговарящи обмислят и възможността да предложат на Русия териториите на Донбас, останали под украински контрол, в замяна на присъединяването на Украйна към НАТО. Не е ясно дали Украйна и Русия биха се съгласили на това.

Освен това по време на разговорите е било обсъдено присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Европейски представители съобщили на Игнашъс, че подготвят специална процедура за преглед на молбата на Украйна, но дори и така, процесът на присъединяване на Украйна може да отнеме още десетилетие.

Миналата седмица специалният пратеник на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, заяви, че Съединените щати са успели да убедят Русия да приеме гаранции за сигурност за Украйна, основани на член 5 от Хартата на НАТО. Володимир Зеленски обаче се усъмни, че Украйна и Съединените щати разбират член 5 по един и същи начин. „Какво означава за мен член 5? Член 5 означава, че определени партньорски сили са на ваша територия", каза Зеленски.

Той каза също, че Съединените щати наскоро за първи път са повдигнали въпроса за възможността Украйна да се присъедини към НАТО в замяна на изтеглянето на украинските войски от Донбас.