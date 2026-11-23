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Източници на "Ал Джазира" съобщават за загинали при експлозия на борда на руската корвета „Меркюри", която е била акостирала в пристанището на Бенгази, Либия.

Сред жертвите според източниците на канала има руснаци и либийци, без да се уточнява броят им. Самият кораб е потънал - на изображенията се вижда само носът му над водата.

Местните власти съобщиха по-рано, че „Меркюри" е пристигнал в пристанището на Бенгази, за да зареди с гориво и да попълни запасите си, като част от споразумение за сътрудничество между Русия и правителството на Източна Либия.

Два източника на "Ал Джазира" заявиха, че корабът е превозвал оръжия, боеприпаси и дронове. "Асошиейтед прес", позовавайки се на източници, съобщава, че корветата е била атакувана в нощта на 22 ноември от дронове, изстреляни от база в Западна Либия, контролирана от украинските сили.

Източници на Ал Джазира, позовавайки се на очевидци, съобщават, че в атаката са участвали три дрона.

Местните власти заявиха, че са започнали съвместно разследване с Русия на инцидента, като подчертаха, че няма да позволят „износ на международни конфликти". Властите в Бенгази не обвиниха директно Украйна за удара по „Меркюри", но подчертаха, че Либия „не е страна в руско-украинската война".

Вечерта на 22 ноември дрон атакува търговски кораб под малтийски флаг близо до пристанището на Бенгази. Местните власти заявиха, че членовете на екипажа са били спасени и получават необходимите медицински грижи. Длъжностни лица от Бенгази не разкриха повече подробности.

На 21 ноември украински дрон атакува сухотоварния кораб „Спарта II" във Финския залив, който е бил използван за евакуация на руска военна техника от Сирия през 2025 г.