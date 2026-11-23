15 души са ранени при пожар в болница в Берлин. Полицията разследва умишлен палеж - според тях е възможно един от пациентите да е подпалил леглото си, пишат ДПА и БТА.

Според разследващите пациентът е запалил леглото си в стая на първия етаж на здравното заведение, намиращо се в източния район "Лихтенберг". Пристигналият екип на пожарната е потушил пламъците, но другите крила на сградата са пострадали от задимяване, което е наложило болницата да бъде частично евакуирана.

Тринайсет души са с леки наранявания. Медицинска сестра и вероятният подпалвач са пострадали от вдишване на дим и им е оказана лекарска помощ в болницата. Сестрата е изписана, след като е получила амбулаторно лечение, а пациентът остава в здравното заведение.