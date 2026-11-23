Страните от НАТО ще обсъдят днес нарушенията на полското въздушно пространство от Русия през последните дни.
Срещата ще е в Брюксел и не е извънредна. Това значи, че обсъжданията на нарушенията ще се състоят в рамките на редовните консултации на алианса. Разговорите се организират на фона на продължаващата в Берлин 72-ра годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО, пишат ДПА и БТА.
За днес е предвидено да говорят генералният секретар на алианса Марк Рюте, германският външен министър Йохан Вадефул и украинският президент Володимир Зеленски, който ще се включи по видеовръзка. По-късно германският канцлер Фридрих Мерц ще приеме Рюте в канцлерството в Берлин.
В петък Полша съобщи, че три руски ракети са навлезли в полското небе по време на удари на Москва в Украйна и са паднали в югоизточната част на страната. На следващия ден Рюте заяви по време на посещение в Полша, че върховният главнокомандващ на обединените сили на алианса в Европа ще направи всичко възможно за набелязване на заплахите за западния възпиращ потенциал и отбрана, както и за набелязване на необходимите промени.